Родители почти четыре года не выпускали детей из дома в Испании
Мадрид, 4 мая, 2025, 12:04 — ИА Регнум. В Испании родители почти четыре года не выпускали детей из дома, чтобы они не заболели. Об этом сообщила газета LNE.
«При проверке сигнала от соседки правоохранители обнаружили, что дети не покидали дом 1200 дней. Окна были наглухо закрыты ставнями, а все необходимое доставлялось курьерами», — говорится в материале от 30 апреля.
Придя в дом, полицейские увидели 10-летнего мальчика и двух восьмилетних близнецов в медицинских масках и подгузниках. По словам родителей, у детей было хрупкое здоровье и патологии, однако в последних медицинских заключениях 2019 года ни у кого из них не значилось врожденных заболеваний.
Издание отмечает, что все окна были наглухо закрыты, не поступал свежий воздух, а сам дом весь был в грязи и мусоре.
«Как только мы их (детей. — Прим. ред.) вытащили, они втроем начали глубоко дышать, как будто никогда не были на улице… Они были оторваны от реальности. Один из них от удивления трогал руками траву», — рассказал один из сотрудников полиции.
После оказания медпомощи детей оставили социальным работникам опеки, а супружескую пару ожидает суд.
Как передавало ИА Регнум, в 2022 году издание The Guardian рассказало о пенсионерах в Германии, которые более семи лет держали взаперти свою внучку. После освобождения девочки врачи не обнаружили у нее признаков физического насилия или недоедания, однако во время допроса она призналась, что ни разу в жизни не видела леса, не была на лугу и не ездила на машине.