Мадрид, 4 мая, 2025, 12:04 — ИА Регнум. В Испании родители почти четыре года не выпускали детей из дома, чтобы они не заболели. Об этом сообщила газета LNE.

McPHOTO/M. Begsteiger/Global Look Press

«При проверке сигнала от соседки правоохранители обнаружили, что дети не покидали дом 1200 дней. Окна были наглухо закрыты ставнями, а все необходимое доставлялось курьерами», — говорится в материале от 30 апреля.

Придя в дом, полицейские увидели 10-летнего мальчика и двух восьмилетних близнецов в медицинских масках и подгузниках. По словам родителей, у детей было хрупкое здоровье и патологии, однако в последних медицинских заключениях 2019 года ни у кого из них не значилось врожденных заболеваний.

Издание отмечает, что все окна были наглухо закрыты, не поступал свежий воздух, а сам дом весь был в грязи и мусоре.

«Как только мы их (детей. — Прим. ред.) вытащили, они втроем начали глубоко дышать, как будто никогда не были на улице… Они были оторваны от реальности. Один из них от удивления трогал руками траву», — рассказал один из сотрудников полиции.

После оказания медпомощи детей оставили социальным работникам опеки, а супружескую пару ожидает суд.

Как передавало ИА Регнум, в 2022 году издание The Guardian рассказало о пенсионерах в Германии, которые более семи лет держали взаперти свою внучку. После освобождения девочки врачи не обнаружили у нее признаков физического насилия или недоедания, однако во время допроса она призналась, что ни разу в жизни не видела леса, не была на лугу и не ездила на машине.