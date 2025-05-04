В параде с ВСУ в Лондоне пройдут идейные потомки нацистов, заявила Захарова
Захарова: Лондон устраивает парад с ВСУ от неспособности нанести поражение РФ
Москва, 4 мая, 2025, 12:00 — ИА Регнум. Мировое сообщество 8 мая в Лондоне увидит «парад» идеологических потомков нацистов. Так предстоящее участие военных ВСУ в британском параде по случаю 80-летия победы над нацистской Германией во Второй мировой войне прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«В глазах мирового большинства это будет «парад» идеологических потомков нацистов, коллаборационистов, преступников, ответственных за холокост и геноцид советского народа», — следует из ее Telegram-канала.
По словам дипломата, Великобритания сейчас прекрасно осознает нереализуемость планов нанести России «стратегическое поражение».
«От отчаяния и безнадеги британские власти решили провести по Трафальгарской площади настоящих нацистов — вооруженных британским оружием украинских террористов и боевиков», — добавила Захарова.
По ее мнению, англосаксонские элиты проведением этого парада поражают сами себя — в святой день Победы Лондон пускает на главную площадь страны неонацистов. Дипломат задалась вопросом, что может быть позорнее и унизительное, чем это.
«Жаль простых британцев, так их еще никто стратегически не поражал», — заключила она.
Как передавало ИА Регнум, Лондон пригласил украинских военных принять участие в праздничном шествии по случаю 80-й годовщины Дня Победы. Они пройдут маршем вместе с примерно тысячей британских пехотинцев, моряков и летчиков. Глава минобороны Британии Джон Хили назвал это символом глобальной поддержки Украины.
Официальный представитель МИД РФ 3 мая высмеяла это решение. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал его кощунством по отношению к тем гражданам Соединенного Королевства, которые погибли в годы Второй мировой войны.
30 апреля президент России Владимир Путин отмечал, что западные страны фальсифицируют итоги Второй мировой войны ради собственных политических интересов.