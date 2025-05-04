Москва, 4 мая, 2025, 12:00 — ИА Регнум. Мировое сообщество 8 мая в Лондоне увидит «парад» идеологических потомков нацистов. Так предстоящее участие военных ВСУ в британском параде по случаю 80-летия победы над нацистской Германией во Второй мировой войне прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Владимир Гердо/ТАСС Официальный представитель МИД России Мария Захарова

«В глазах мирового большинства это будет «парад» идеологических потомков нацистов, коллаборационистов, преступников, ответственных за холокост и геноцид советского народа», — следует из ее Telegram-канала.

По словам дипломата, Великобритания сейчас прекрасно осознает нереализуемость планов нанести России «стратегическое поражение».

«От отчаяния и безнадеги британские власти решили провести по Трафальгарской площади настоящих нацистов — вооруженных британским оружием украинских террористов и боевиков», — добавила Захарова.

По ее мнению, англосаксонские элиты проведением этого парада поражают сами себя — в святой день Победы Лондон пускает на главную площадь страны неонацистов. Дипломат задалась вопросом, что может быть позорнее и унизительное, чем это.

«Жаль простых британцев, так их еще никто стратегически не поражал», — заключила она.

Как передавало ИА Регнум, Лондон пригласил украинских военных принять участие в праздничном шествии по случаю 80-й годовщины Дня Победы. Они пройдут маршем вместе с примерно тысячей британских пехотинцев, моряков и летчиков. Глава минобороны Британии Джон Хили назвал это символом глобальной поддержки Украины.

Официальный представитель МИД РФ 3 мая высмеяла это решение. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал его кощунством по отношению к тем гражданам Соединенного Королевства, которые погибли в годы Второй мировой войны.

30 апреля президент России Владимир Путин отмечал, что западные страны фальсифицируют итоги Второй мировой войны ради собственных политических интересов.