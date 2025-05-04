Пекин, 4 мая, 2025, 11:47 — ИА Регнум. Китай и Россия продолжат продвигать равноправную многополярность мира и выступать против односторонних действий и запугивания. Об этом 4 мая заявили в МИД КНР.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Кроме того, Китай и Россия продолжат укреплять тесное сотрудничество в ООН, ШОС и БРИКС.

В ведомстве также отметили, что вместе с Россией будут продвигать правильный взгляд на историю Второй мировой войны.

«Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин достигли консенсуса о том, что они будут совместно хранить историю, беречь память павших героев, продвигать правильный взгляд на историю Второй мировой войны, отстаивать результаты победы во Второй мировой войне и послевоенный международный порядок, а также защищать международную справедливость», — сказано в заявлении МИД Китая.

Путин1 апреля на встрече с главой МИД КНР Ван И заявил, что Россия и Китай с успехом ведут совместную работу на многих международных площадках, таких как ООН, БРИКС и ШОС. Глава государства выразил удовлетворение тем, как развиваются российско-китайские отношения, в том числе при прямой поддержке министерств иностранных дел.

В свою очередь глава МИД КНР отметил, что сотрудничество Москвы и Пекина не нацелено против какой-либо из стран и не поддается помехам извне.

23 января директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявлял, что 2025 год будет неспокойным из-за перехода к новому миропорядку. Он пояснил, что сейчас происходит переход от однополярного к «новому, справедливому миропорядку».

Как сообщало ИА Регнум, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 21 января заявил, что современный мир заинтересован не в «золотом веке Америки», а в развитии и процветании всех стран. Доказательством многополярности современного мира Медведев назвал разговор, который состоялся 21 января между Путиным и Си Цзиньпином. Лидеры России и Китая выступили за укрепление БРИКС как ключевого инструмента для достижения многополярного мира.