Москва, 4 мая, 2025, 11:35 — ИА Регнум. В дни теракта в Театральном центре на Дубровке в 2002 году президент РФ Владимир Путин впервые встал в молитве на колени перед Богом. Об этом он рассказал в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Денисов Антон/ТАСС

Российский лидер поделился, что пришел молиться в церковь в Сенатском дворце Кремля.

«Тогда, в период кризиса с «Норд-Остом», я впервые в своей жизни встал на колени», — признался Путин.

Глава государства, отвечая на вопрос, как часто он молится, отметил, что у русского человека часто возникает потребность обратиться к Богу.

«У российского человека и у русского человека есть некоторое отличие от, скажем, западного социума. Мы больше думаем о чем-то вечном, о чем-то безграничном, о чем-то высшем. И даже атеисты в это верят… И такая потребность внутренняя бывает и у меня. Но перечислять все эти поводы и причины, наверное, не стоит», — добавил он.

Кадры беседы президента РФ с журналистом вошли в новый документальный фильм о российском лидере, который покажут россиянам 4 мая.

Здание Театрального центра на Дубровке террористы захватили 22 октября 2002 года. В заложники были взяты более 900 человек. Освободить их удалось только 26 октября. 130 заложников — зрители и артисты, в том числе из детской труппы — погибли. Всех террористов во время штурма ликвидировали.

Шестеро их пособников в 2003–2007 годах были приговорены к тюремным срокам от 8,5 до 22 лет. Хасан Закаев (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) стал первым задержанным из организаторов захвата. В марте 2017 года Московский окружной военный суд приговорил его к 19 годам колонии строгого режима.

Ответственность за теракт взял на себя лидер чеченских террористов Шамиль Басаев, которого уничтожили в ходе спецоперации в ночь на 10 июля 2006 года.