Москва, 4 мая, 2025, 11:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не считает, что он является вершителем судеб, несмотря на то, что находится у власти уже четверть века.

Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

«Прошло уже 25 лет — и президентом, и премьер-министром работаю. Все-таки я не чувствую себя каким-то политиком, который сидит и вершит судьбы своей страны или еще что-то большее делает», — заявил он в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале репортера.

Глава государства отметил, что все это время он дышал «одним воздухом» с остальными россиянами и выразил надежду на то, чтобы последнее продолжалось побольше или вообще не исчезало.

Как сообщало ИА Регнум, 25 апреля из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения стало известно, что Путину доверяют более 80% россиян. При этом еще 77% опрошенных положительно оценили его работу на посту президента России.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в конце февраля указывал на то, что Путин максимально далек от популизма и в то же время сохраняет высокий уровень поддержки у россиян. Ранее представитель Кремля отмечал, что многолетний стабильный показатель уровня доверия президенту РФ говорит о том, что россияне чувствуют результат его работы.