Тула, 4 мая, 2025, 11:23 — ИА Регнум. Член Центрального комитета КПРФ Дмитрий Дубовенко, спровоцировавший в центре Тулы дорожную аварию, в которой погибла женщина, был трезв в момент ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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«По словам источников, вскоре после аварии Дубовенко был доставлен в местную клинику, где у него были взяты анализы на алкоголь. По предварительным данным, они показали, что Дубовенко был трезв», — сказано в сообщении.

Жесткое ДТП с четырьмя транспортными средствами произошло на проспекте Ленина в Туле вечером 3 мая. Спортивный автомобиль Chevrolet Camaro, за рулем которого находился Дубовенко, вылетел на полосу встречного движения и протаранил автомобиль Toyota Camry. Последний от силы удара отбросило на машину Lada Granta, которая столкнулась с иномаркой модели Mercedes-Benz.

Смертельные травмы получила 68-летняя женщина, находившаяся на пассажирском сиденье автомобиля Toyota. Водитель авто — 72-летний мужчина — был госпитализирован.

На месте работали медики и правоохранители. В Госавтоинспекции по Тульской области уточнили, что все обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются.

Как передавало ИА Регнум, ранее в центре Петербурга девушка на автомобиле Mercedes въехала в группу людей на тротуаре. Пострадал мужчина. Устроившая ДТП женщина от освидетельствования отказалась. Предварительно, в момент аварии она была в состоянии алкогольного опьянения.