Тель-Авив, Израиль, 4 мая, 2025, 11:20 — ИА Регнум. Момент падения обломков запущенной из Йемена ракеты в районе аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве, что могло произойти при попытке ее сбить, попал на видео. Видеозапись 4 мая распространилась в соцсетях.

ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

На этих кадрах видно, как обломок с большой высоты падает на землю и с места его падения понимается дым.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила падение обломков ракеты из Йемена в районе аэропорта Тель-Авива во время попыток ее перехвата.

Как передавало ИА Регнум, 2 мая бойцы йеменского шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситы) сообщили о ракетном ударе по базе израильских Военно-воздушных сил Рамат-Давид, которая расположена в северной части Израиля. Отмечалось, что для этого была применена гиперзвуковая баллистическая ракета типа «Палестина-2», которая успешно поразила цель.

Ранее, 13 апреля, хуситы заявили о массированной ракетной атаке на Израиль. По их данным, под удары попали аэропорт Бен-Гурион и военная база «Сдот-Миха», расположенная к востоку от Ашдода.