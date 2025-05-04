Москва, 4 мая, 2025, 11:25 — ИА Регнум. Московский международный аэропорт Внуково отменил введенные утром 4 мая ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом заявил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«В аэропорту Внуково в 10:30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщил Кореняко в своем Telegram-канале.

Как отметил пресс-секретарь ведомства, ограничения Росавиация вводила для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Пока они действовали, на запасной аэродром было отправлено одно выполнявшее рейс во Внуково воздушное судно.

Как сообщало ИА Регнум, Кореняко проинформировал утром 4 мая, что Внуково временно не отправляет и не принимает рейсы. Ограничения действовали с 9:06 мск.