Москва, 4 мая, 2025, 11:12 — ИА Регнум. Главным симптомом холеры является нарушение работы кишечника, в результате которого происходит обезвоживание организма. Об этом 4 мая рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

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«Это дисфункция кишечника, это обезвоживание организма, и организм умирает, погибает от обезвоживания, резко. Лечим мы холеру регидрационными смесями», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

По словам Онищенко, для лечения необходимо восполнять количество специальной жидкости с солью, чтобы в организме не произошло нарушения водно-солевого баланса и полного обезвоживания, за которым последует остановка сердца.

Академик РАН уточнил, что для лечения холеры также используют антибиотики, и добавил, что медики в России умеют лечить это заболевание.

«А боязнь ее — она способствует, она работает на холеру, а вот разумное и правильное поведение (помогает лечению. — Прим. ред.)», — отметил Онищенко.

Холера является острым инфекционным заболеванием, характеризующимся поражением тонкого кишечника, нарушением водно-солевого обмена и различной степенью обезвоживания из-за потери жидкости. Болезнь вызывает холерный вибрион, выделяющийся с фекалиями и рвотными массами. Во время кипячения возбудитель этого заболевания погибает через одну минуту.

Как сообщало ИА Регнум, 24 апреля у вернувшегося из Индии туриста в Подмосковье была выявлена холера. В региональном управлении Роспотребнадзора заявили о готовности к такой ситуации и напомнили, что ранее уже предупреждали о рисках завоза заболевания из неблагополучных в этом плане стран.

Позднее в этот же день стало известно, что заразившийся в Индии холерой турист из Подмосковья контактировал с 321 человеком. Всех этих лиц направили под наблюдение медиков.

Затем, 26 апреля, холеру выявили у недавно вернувшегося из Индии туриста в Воронежской области. Мужчина летел на родину тем же рейсом, что житель Московской области, у которого ранее подтвердили случай этого же заболевания.