Геленджик, Краснодарский край, 4 мая, 2025, 10:58 — ИА Регнум. Три человека, которые оказались под завалами из-за обвала грунта в районе стройки в Геленджике, погибли. Об этом сообщил 4 мая источник в экстренных службах.

Telegram/Администрация Геленджика

«Трое мертвы, нашли их тела», — сообщил собеседник «РИА Новости».

Прокуратура Краснодарского края продолжает проверку по факту произошедшего. В Следственном комитете РФ по региону сообщили о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

Как передавало ИА Регнум, обвал каменно-скальных пород грунта произошел 3 мая на Портовой улице в Геленджике в месте проведения строительно-монтажных работ. Администрация города сообщила, что пострадали четыре человека, один был госпитализирован, у него диагностировали переломы. Еще трое рабочих оставались под завалами.

В начале апреля обвал породы произошел в шахте «Ново-Кальинская» в свердловском Североуральске. В этот момент в шахте было семеро горнорабочих. Один из них получил смертельные травмы, он скончался. В причинах ЧП разбирались следователи.