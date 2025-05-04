Москва, 4 мая, 2025, 10:51 — ИА Регнум. Примирение с украинской частью русского народа неизбежно, это вопрос времени. Об этом 4 мая заявил президент РФ Владимир Путин.

Василий Батанов/РИА Новости

«Мне кажется, что это неизбежно, несмотря на всю трагедию, которую мы переживаем сейчас… Это вопрос времени», — отметил Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Кадры беседы президента РФ с журналистом вошли в новый документальный фильм о главе государства, который покажут россиянам 4 мая.

Ранее, 28 апреля, Путин из гуманитарных соображений объявил, что в зоне проведения спецоперации будет действовать перемирие по случаю празднования 80-й годовщины Победы. Оно будут введено в 00:00 мск с 7 на 8 мая и продлится до 00:00 с 10 на 11 мая. Глава государства подчеркнул, что рассчитывает на принятие Киевом аналогичного решения.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 3 мая заявил об отказе принимать предложение РФ об объявлении перемирия. Помимо этого он сообщил, что Киев не будет гарантировать безопасность зарубежных лидеров, которые приедут в Москву на День Победы.

Также украинская сторона нарушала пасхальное перемирие, которое объявлял Путин из гуманитарных соображений с 18:00 мск 19 апреля по 00:00 мск 21 апреля. Несмотря на заявления киевского режима о якобы готовности поддержать это перемирие, украинские войска его неоднократно нарушали. По информации Министерства обороны РФ, за это время Вооруженные силы Украины обстреляли российские позиции 444 раза. Также украинские боевики в этот период осуществили 900 атак беспилотниками.

Российская сторона в свою очередь продолжает говорить о готовности к переговорам. Так, 29 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что для РФ мирное урегулирование конфликта на Украине остается главным приоритетом, несмотря на вопросы о легитимности Зеленского.