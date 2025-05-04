Москва, 4 мая, 2025, 10:48 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин общается с внуками, когда это позволяет сделать рабочий график. Об этом он рассказал 4 мая.

РИА Новости/Александр Казаков/POOL

Российский лидер отметил, что они могут приехать к нему в Кремль.

«Могут, но все же понимают, что у меня такой график нон-стоп. Они стараются заранее предупредить, спросить, когда у меня будет какое-то «окошечко», чтобы с ними увидеться», — пояснил Путин в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Глава государства добавил, что не строг со своими внуками.

Кадры беседы президента РФ с журналистом вошли в новый документальный фильм о главе государства, который покажут россиянам 4 мая.

2 мая Путин показал Зарубину свою кремлевскую квартиру с домашней церковью. В ходе общения с журналистом российский лидер также рассказал, что обычно просыпается без будильника, а к помощи адъютантов в вопросе пробуждения прибегает, когда происходит что-то срочное.

Ранее, 30 апреля, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал на просветительском марафоне общества «Знание», что на телеканале «Россия» скоро выйдет новый фильм про российского лидера. Официальный представитель Кремля также заявил, что России повезло, что ее президентом стал Путин.

Песков 23 февраля отмечал, что российский лидер максимально далек от популизма и при этом сохраняет высокий уровень поддержки у граждан РФ. До этого он указывал на то, что многолетний стабильный показатель уровня доверия главе государства свидетельствует о том, что россияне чувствуют результат его работы.