Москва, 4 мая, 2025, 10:47 — ИА Регнум. Россию пытались спровоцировать на ошибки в ходе проведения специальной военной операции на Украине, однако ей удалось сохранить хладнокровие. Об этом 4 мая заявил президент РФ Владимир Путин.

РИА Новости/Сергей Бобылев

«Нас хотели спровоцировать, хотели добиться того, чтобы мы совершили ошибки», — заявил он в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, фрагмент которой опубликован в Telegram-канале репортера.

Глава государства таким образом ответил на вопрос о том, почему российская сторона продолжает сохранять спокойствие в ходе проведения СВО. Это интервью вошло в новый документальный фильм «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

Как сообщало ИА Регнум, ранее 4 мая глава государства рассказал, что у России и без ядерного оружия достаточно сил и средств для доведения спецоперации до конца с необходимым для страны результатом.

До этого, 21 апреля, российский лидер отмечал, что никто не сомневается в победе России в конфликте на Украине. Позднее Путин указал на то, что уверенность россиян в победе России в СВО должна только укрепляться, и это именно так и будет

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 30 апреля заявил, что Россия должна победить в специальной военной операции. Он также назвал абсолютно правильным решение Путина о ее проведении.