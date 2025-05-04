Москва, 4 мая, 2025, 11:10 — ИА Регнум. Несколько иностранных компаний начали регистрировать свои товарные знаки в России или возвращаться под новыми брендами. Об этом 4 мая рассказал первый зампред комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов.

Михаил Метцель/ТАСС

В беседе с журналистами он ответил на вопрос, есть ли сигналы от иностранного бизнеса о готовности вернуться в Россию.

«Конечно. Мы же видим не только разговоры, но и действия. Мы видим, как некоторые компании начинают регистрировать логотипы, права. То есть юридический процесс идет, соответственно, люди готовятся. Мы видим, как уже ушедшие компании возвращаются под другими брендами — чтобы не попасть под ограничения у себя на родине, они создают другой бренд, другое юридическое лицо и заходят на наш рынок», — пояснил сенатор в беседе с ТАСС.

По его словам, компании, желающие вернуться, оценивают российский рынок как достаточно перспективный за счет большого количества платежеспособных покупателей.

«Сегодня рынок сбыта, гарантированный потребитель — это то, за что борется каждая страна, каждое производство, каждый завод, каждая компания», — отметил Абрамов.

Он подчеркнул, что есть компании, которые не покидали рынок, например, ряд французских брендов, и при этом их доходы выросли.

Отвечая на вопрос журналистов, нужно ли обязать иностранные бренды работать в Крыму, в Донбассе и в Новороссии, Абрамов отметил, что решение будет зависеть от размера компании, так как для небольших предприятий это будет нерентабельно.

«Бренды могут быть разные. Некоторые могут вернуться только в Москву, в большой мегаполис. В других регионах просто у них нет рынка. Все-таки это экономика. Конечно, если это бренд, который предполагает развитие по всей территории Российской Федерации, мы должны обеспечить его присутствие и в Крыму, и в наших новых регионах, бесспорно», — пояснил сенатор.

19 апреля президент РФ Владимир Путин поручил утвердить и постоянно актуализировать список компаний из недружественных стран, сокративших бизнес в России после начала специальной военной операции.

Как передавало ИА Регнум, 10 апреля РБК сообщил, что правительство разрабатывает предварительные критерии, соответствие которым позволит ушедшим с 2022 года зарубежным компаниям возобновить работу в России. По данным источника, в числе базовых условий фигурируют отсутствие долгов по зарплатам и налогам, сохранение выплат сотрудникам при уходе с рынка, а также непричастность к финансированию Вооруженных сил Украины или нежелательных организаций.

13 марта Путин сообщил, что Москва в закрытом формате ведет переговоры с некоторыми иностранными компаниями по поводу возвращения на российский рынок. Однако каких-либо преференций у них не будет, указал российский лидер. Если некогда освободившаяся ниша сейчас занята, то она занята, подчеркнул глава государства.