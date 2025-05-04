Братислава, 4 мая, 2025, 10:41 — ИА Регнум. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 4 мая заявил, что посетит Москву на День Победы, несмотря на угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского.

MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

«Это невиданно. По-моему, это смешно… Я отвергаю такие угрозы. Я поеду на празднования 80-й годовщины [Победы в Москву]», — рассказал он в ходе пресс-конференции.

Фицо добавил, что обеспечение безопасности участников церемонии 80-летия Победы является делом России, и заявил о готовности выразить уважение на торжествах в Москве российскому народу, которому принадлежит наибольшая заслуга в разгроме фашизма.

3 мая Зеленский отверг предложение президента РФ Владимира Путина о перемирии на период празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он также сообщил, что Киев не будет гарантировать безопасность зарубежных лидеров, которые приедут в Москву на торжественную церемонию 9 мая, и посоветовал им воздержаться от поездки.

Политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак в разговоре с ИА Регнум рассказал, что к агрессивным заявлениям главы киевского режима стоит относиться серьезно. По его словам, у Киева «ума хватит» на всякое, он может попытаться запустить ракеты, чтобы испортить праздник.

17 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что иностранных гостей на параде Победы будет много, Москва готовится оказать всем максимально радушный прием. Ранее уточнялось, что торжества по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне посетят руководители более чем 20 стран, в том числе Китая, Словакии, Индии, Бразилии, Сербии, Палестины, Кубы, Вьетнама. Ожидается приезд глав Абхазии и Южной Осетии.