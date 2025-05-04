Вашингтон, 4 мая, 2025, 10:37 — ИА Регнум. Американский миллиардер Илон Маск обратил внимание на кадры с насильственной мобилизацией курьера украинскими военкомами в Луцке 4 мая.

Global Look Press/Shawn Thew — Pool via CNP/Consolidated News Photos

Маск прокомментировал публикацию одного из пользователей соцсети X двумя восклицательными знаками.

«Тысячи видео демонстрируют, как Украина насильно призывает мужчин воевать в войне, в которой та не может победить», — говорилось в сообщении пользователя, к нему также было прикреплено видео с насильственной «бусификацией» прохожего украинского доставщика.

Как передавало ИА Регнум, 3 мая движение «Другая Украина» опубликовало кадры отлова сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) прохожих в Луцке. Так, во время работы курьера службы доставки остановили четверо военкомов и затолкали в машину, несмотря на попытки мужчины отбиваться.

В начале марта произошел другой случай с незаконной мобилизацией. Сотрудница украинской полиции Одесской области сбила семилетнюю девочку на пешеходном переходе, а отца ребенка, пришедшего выяснять обстоятельства произошедшего в правоохранительные органы, решили отправить на фронт.

Президент РФ Владимир Путин ранее сравнил мобилизацию, проводимую киевским режимом, с отловом уличных собак. По словам главы государства, тотальная мобилизация украинского населения полностью обескровит страну.