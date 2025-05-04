Москва, 4 мая, 2025, 10:26 — ИА Регнум. У России и без ядерного оружия достаточно сил и средств, чтобы довести до конца специальную военную операцию на Украине. Об этом 4 мая заявил президент РФ Владимир Путин.

Станислав Красильников/РИА Новости

Глава государства отметил, что Россию пытались спровоцировать на ошибки, однако у нее не было необходимости применять ядерное оружие.

«У нас достаточно сил, средств, для того чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для России результатом», — рассказал он в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, фрагмент которой опубликован в Telegram-канале репортера.

Как сообщало ИА Регнум, 21 апреля президент РФ заявил, что никто не сомневается в том, что Россия одержит победу в украинском конфликте. Глава государства уточнил, что украинские власти в свое время выкачивали ресурсы и деньги из регионов Донбасса и Новороссии и все еще продолжают хранить их на банковских счетах за рубежом.

Позднее, 28 апреля, Путин отметил, что уверенность россиян в победе России в спецоперации должна только укрепляться. Глава государства подчеркнул, что это именно так в итоге и произойдет.