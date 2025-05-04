Берлин, 4 мая, 2025, 10:24 — ИА Регнум. Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер, являющаяся сейчас и. о. ведомства, стремилась, чтобы немецкую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) признали правоэкстремистской на всей территории страны до прихода к власти нового германского правительства. Об этом 4 мая сообщила газета Bild со ссылкой на источники в силовых структурах и рядах блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).

Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер

«Сама Фезер сильно торопилась, чтобы опубликовать экспертное заключение еще до смены власти с коалиции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и «Зеленых» на ХДС/ХСС и СДПГ во вторник. <…> Она «не провела предметную проверку» заключения в своем министерстве!» — говорится в публикации.

По словам автора статьи, подобные проверки входят в число компетенций названного ведомства и его главы. При этом Фезер получила заключение контрразведки ФРГ по поводу АдГ из более чем 1 тыс. страниц 30 апреля, а 2 мая, за два рабочих дня до завершения срока ее полномочий, оно было опубликовано.

Как сообщало ИА Регнум, 2 мая немецкая контрразведка признала АдГ правоэкстремистской на всей территории страны. В 2023 году отделениям партии присвоили этот статус в федеральных землях Саксония, Тюрингия и Саксония-Анхальт, что позволило действующим властям страны применять больше инструментов для слежки.

Сопредседатели АдГ Алиа Вайдель и Тино Хрупалла в совместном заявлении назвали действия контрразведки ударом по демократии. Позднее адвокаты партии потребовали отозвать решение о признании партии правоэкстремистской.

Глава Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов в беседе с ИА Регнум отметил, что признание АдГ правоэкстремистской может увеличить популярность партии. По его словам, пока рано говорить о запрете этой политической силы в Германии.