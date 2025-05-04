Мехико, 4 мая, 2025, 10:17 — ИА Регнум. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум отвергла предложение своего коллеги из США Дональда Трампа разместить на мексиканской территории американские войска.

Cpl. Joseph Scanlan

«Нет, президент Трамп, территория неприкосновенна, суверенитет неприкосновенен, суверенитет не продается», — процитировало ее слова AFP.

Шейнбаум добавила, что мексиканско-американское сотрудничество будет возможно, только если каждое из государств будет работать на собственной территории. Помимо этого, мексиканский лидер призвала главу Белого дома ужесточить контроль за нелегальными поставками оружия.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Трамп ввел торговые пошлины в размере 25% на товары из Мексики и Канады. Причинами такого решения в Вашингтоне назвали недостаточные действия властей этих стран для пресечения поставок наркотиков в США, а также расширение деятельности в них наркокартелей.

Газета The New York Post 31 марта со ссылкой на источники в министерстве внутренней безопасности США написала, что количество нелегальных пересечений мексиканско-американской границы в марте достигло рекордно низкого уровня.

Госсекретарь США Марко Рубио на переговорах с министром иностранных дел Мексики Хуаном Рамоном де ла Фуэнте 1 апреля поблагодарил мексиканскую сторону за совместную работу в сфере миграции и безопасности, в результате чего значительно снизился поток нелегалов.