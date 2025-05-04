Москва, 4 мая, 2025, 10:07 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению президента РФ Владимира Путина посетит с официальным визитом Россию с 7 по 10 мая. Об этом 4 мая сообщила пресс-служба Кремля.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Уточняется, что он примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, лидеры стран проведут двусторонние переговоры и подпишут ряд документов.

«В ходе переговоров будут обсуждены основные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также актуальные проблемы международной и региональной повестки дня», — сказано в сообщении Кремля.

Ранее, 2 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва и Пекин согласовали сроки и место проведения российско-китайского саммита. Песков добавил, что продолжение контактов на высшем уровне между Россией и Китаем является безусловным приоритетом, который не связан ни с какой конъюнктурой и не зависит ни от каких внешних факторов.

Президент РФ Владимир Путин 1 апреля на встрече с главой МИД КНР Ван И заявил, что Россия и Китай с успехом ведут совместную работу на многих международных площадках, таких как ООН, БРИКС и ШОС. Глава государства выразил удовлетворение тем, как развиваются российско-китайские отношения, в том числе при прямой поддержке министерств иностранных дел.

В свою очередь глава МИД КНР отметил, что сотрудничество Москвы и Пекина не нацелено против какой-либо из стран и не поддается помехам извне.

Также 1 апреля Путин заявил, что ждет Си Цзиньпина на параде Победы на Красной площади 9 мая. Российский лидер отметил, что визит китайского коллеги будет связан не только с участием в торжественных мероприятиях, для него готовится насыщенная программа.