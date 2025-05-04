Хельсинки, 4 мая, 2025, 10:16 — ИА Регнум. Финляндия может стать первой страной в мире, которая навсегда захоронит ядерные отходы. Об этом сообщил американский журнал Wired.

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В марте Финляндия успешно завершила первое испытание своей установки по инкапсуляции Онкало, которая, в случае ее завершения, станет первым в мире постоянным подземным хранилищем радиоактивных отходов.

Эксперты напомнили, что отработанное ядерное топливо представляет собой серьезную угрозу для здоровья человека в течение как минимум 10 тыс. лет и остается радиоактивным в течение нескольких миллионов лет. Онкало является таким подземном пространством, необходимым для хранения ядерных отходов.

На западном побережье страны, примерно в трех часах езды от Хельсинки и в двух километрах к востоку от АЭС «Олкилуото» в общине Эурайоки находится первый в стране завод по инкапсуляции. Онкало будет получать отработавшее топливо из пяти финских ядерных реакторов — трех на близлежащем острове Олкилуото и двух — в Ловийсе на юго-востоке Финляндии. Хранилище строит финская компания Posiva Oy.

Испытания проходят в скальной породе на глубине 430 метров. Хранение отходов предполагает помещение отработавших топливных стержней в медные контейнеры, которые, в свою очередь, должны быть вставлены в щели, вырытые в гранитных стенах подземного хранилища. Затем всё запечатывается бентонитом — мягкой пластичной глиной, которая изолирует контейнеры и действует как буфер против незначительных движений в коренной породе.

В середине марта пять тестовых контейнеров, наполненных нерадиоактивными материалами, были запечатаны в специальном наземном объекте, а затем перевезены под землю и помещены на хранение в 70-метровом подземном туннеле, чтобы обеспечить первоначальное доказательство концепции процесса хранения в Онкало.

Строительство Онкало на данный момент обошлось в €900 млн, в то время как для завершения проекта необходимо еще около €4 млрд. Закладке фундамента предшествовали десятилетия исследований в поисках наилучшего места для репозитория и годы ожидания разрешений и согласований.

Некоторые местные жители враждебно отнеслись к проекту. Тем не менее, Posiva Oy смогла получить разрешения на строительство хранилища. Исследователи также выразили обеспокоенность по поводу потенциальной коррозии контейнеров для хранения, в частности медных канистр.

Как сообщало ИА Регнум проекту Онкало посвящен документальный фильм датского режиссера Михаэля Мадсена «В вечность».