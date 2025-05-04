Москва, 4 мая, 2025, 10:25 — ИА Регнум. Публикация главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака с горящим Кремлем является «звериной истерикой». Об этом 4 мая заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Родион Мирошник

Ранее Ермак в своем Telegram-канале опубликовал пост с картинкой, на которой Зеленский стоит над горящим Кремлем.

«Мирный настрой зашкаливает, желание урегулировать конфликт мирным способом не знает границ! Еще нужны доказательства просто звериной истерики самого ближайшего окружения Зеленского?!» — написал дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее, 28 апреля, президент РФ Владимир Путин, руководствуясь гуманитарными соображениями, объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Оно будет действовать с 00:00 мск с 7 на 8 мая до 00:00 с 10 на 11 мая. Путин отметил, что ожидает от Киева аналогичного решения, а если перемирие будет нарушено, российская армия ответит адекватно и эффективно.

Зеленский 3 мая отверг предложение России об объявлении перемирия. Он также добавил, что Киев не может взять на себя ответственность за безопасность иностранных лидеров, которые намерены посетить парад Победы 9 мая в Москве.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявления главы киевского режима об отказе от предложенного Россией перемирия классической угрозой террориста международного масштаба. Она подчеркнула, что слова Зеленского еще раз продемонстрировали неонацистскую сущность киевского режима, который, по ее мнению, стал террористической ячейкой.