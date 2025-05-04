Москва, 4 мая, 2025, 09:58 — ИА Регнум. У некоторых из категорий российских пенсионеров, включая продолжающих трудовую деятельность, летом увеличится размер выплат. Об этом 4 мая рассказала юрист Елена Кузнецова.

Павел Лисицын/РИА Новости

«С 1 августа 2025 года работающим пенсионерам повысят выплаты на основе пенсионных баллов, которые были зачислены за 2024 год. Размер прибавки у всех будет разным, но есть максимум — 437,07 рубля», — заявила она в беседе с life.ru.

Отмечается, что с 1 января была возобновлена индексация пенсий у работающих пенсионеров и ее размер связан с уровнем инфляции за прошлый год. Общий уровень индексации пенсий составил 9,5%.

Юрист уточнила, что индексация продолжающим трудиться пенсионерам была посчитана не от получаемой ими сейчас суммы, а от той, которую они могли бы получать, если бы не работали.

«При такой системе удалось сделать более существенную прибавку при индексации», — добавила она.

Кроме того, с августа будут скорректированы доплаты к пенсии, выплачиваемой бывшим летчикам и шахтерам, из средств, которые за этих сотрудников перечисляют работодатели. Такие доплаты пересчитывают четыре раза в год.

Помимо этого, с 1 июня будет повышена пенсия людей, которым в июне исполнится 80 лет. Такая же прибавка будет у пенсионеров и с 1 июля. Такие лица получают двойную выплату к страховой пенсии.

Как сообщало ИА Регнум, 3 мая член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал, что с мая повысятся пенсии у достигших 80-летнего возраста в апреле людей. По его словам, также в 2025 году к 80-летию победы в Великой Отечественной войне будут произведены единовременные выплаты ветеранам и другим лицам, таким как инвалиды и вдовы участников войны.

Ведущий сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок 28 апреля рассказал, что пенсия россиян может увеличиться при выполнении двух условий. Первым из них он назвал продолжение трудовой деятельности и вторым — временный отказ от получения пенсионных выплат.