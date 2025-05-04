Москва, 4 мая, 2025, 09:49 — ИА Регнум. Московский городской суд пересмотрит вопрос о взыскании более 1,6 млн рублей с гражданской жены покойного участника «Иванушки International» Олега Яковлева Александры Куцевол. Об этом сказано в официальных судебных документах.

РИА Новости/Рамиль Ситдиков Экс-солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев с невестой Сашей Куцевол

Иск в отношении женщины подавал друг Яковлева Роман Радов, который в 2018 году стал собственником квартиры певца. Согласно документам, Куцевол ранее сама подавала в суд на Радова о взыскании расходов по оплате коммунальных услуг, заявляя, что с сентября 2012 по март 2021 года она была зарегистрирована и проживала в квартире Яковлева.

Женщина указывала на то, что она понесла расходы более 300 тыс. рублей, и просила суд взыскать эту сумму и проценты с Радова за пользование чужими денежными средствами, а также судебные расходы. Радов в свою очередь подал встречный иск о взыскании неосновательного обогащения. Он указал, что по решению суда Куцевол признана прекратившей права пользования жилым помещением.

«Ссылаясь на то, что Куцевол проживала в указанном помещении в отсутствие договорных и законных оснований, просил суд взыскать в его пользу неосновательное обогащение за период с февраля 2020 года по май 2021 года в размере 1 630 100 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 16 мая 2021 года по 22 сентября 2022 года в сумме 209 553,78 рублей», — говорится в материалах дела.

В документах сказано, что первоначальные и встречные исковые требования ранее были удовлетворены. Так, Куцевол получила от Радова более 182 тыс. рублей, при этом с нее в пользу Радова взыскали неосновательное обогащение в 1,6 млн рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере более 206 тыс. рублей и расходы на госпошлину.

Куцевол подала апелляцию, но Мосгорсуд ее отклонил. Позднее Второй кассационный суд общей юрисдикции встал на сторону гражданской жены Яковлева и отменил решение, направив дело на новое рассмотрение. Из документов следует, что, по мнению Куцевол, Радов во время судебных споров согласился на ее проживание в квартире, когда поменял замки на входной двери и передал ей комплект ключей. Этот довод в суде первой инстанции не получил какой-либо правовой оценки, отмечается в документах.

По информации с портала судов общей юрисдикции Москвы, дата повторного заседания уже назначена.

Ранее в Москве мировой суд взыскал с актера Игоря Верника задолженность по оплате коммунальных платежей. В агентстве уточнили, что иск к Вернику подал Фонд капитального ремонта многоквартирных домов столицы. О размере взысканной задолженности неизвестно.

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова накопила 314 тыс. рублей долга за коммунальные услуги. Она несколько лет не оплачивала ЖКУ в своей элитной квартире в жилищном комплексе «Садовые кварталы» в Хамовниках.