Москва, 4 мая, 2025, 09:40 — ИА Регнум. Вечером в воскресенье, 4 мая, телеканал «Россия 1» покажет документальный фильм про президента России Владимира Путина. Это следует из программы передач.

Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости Владимир Путин

«Россия. Кремль. Путин. 25 лет. Премьера», — говорится в программе телеканала. Показ фильма начнется в 21:00 мск.

Ранее, 30 апреля, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал на просветительском марафоне общества «Знание, что на телеканале «Россия» скоро выйдет новый фильм про российского лидера. Официальный представитель Кремля также заявил, что России повезло, что ее президентом стал Путин.

«Про то, как он 25 лет руководит нашей страной. Посмотрите этот фильм — работали очень талантливые люди», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, 25 апреля из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) стало известно, что Путину доверяют более 80% россиян. Еще 77% участников исследования положительно оценили его работу на посту главы государства.

Песков 23 февраля отмечал, что российский лидер максимально далек от популизма и при этом сохраняет высокий уровень поддержки у граждан РФ. До этого он указывал на то, что многолетний стабильный показатель уровня доверия главе государства свидетельствует о том, что россияне чувствуют результат его работы.