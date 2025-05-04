Москва, 4 мая, 2025, 09:38 — ИА Регнум. Московский международный аэропорт «Внуково» временно не принимает и не отправляет рейсы. Об этом 4 мая сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

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«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения с 09:06 мск введены на работу аэропорта Внуково», — написал Кореняко в своем Telegram-канале.

Официальный представитель Росавиации отметил, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы воздушной гавани принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Как сообщало ИА Регнум, временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов Росавиация вводила ночью 30 апреля в аэропортах Нижнего Новгорода, Иванова и Ярославля. Воздушные гавани вернулись к штатной работе через три часа.