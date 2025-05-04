Исламабад, 4 мая, 2025, 09:29 — ИА Регнум. Пакистан провел испытательный пуск ракеты большой дальности из-за растущей напряженности в отношениях с Индией. Об этом 3 мая сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на пакистанских военных.

Zuma/TASS

«Запуск ракеты класса «земля — земля» Abdali был направлен на обеспечение оперативной готовности войск и проверку ключевых технических параметров», — сказано в сообщении.

Уточняется, что испытания были проведения в рамках проверки навигационной системы оружия и характеристик маневренности.

Как сообщало ИА Регнум, 22 апреля в Кашмире произошла стрельба, в результате чего погибли 26 человек. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Лашкар-и-Тайба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Позднее, 24 апреля, Нью-Дели перекрыл течение реки Инд в Пакистан, из-за чего поток воды через плотины и каналы остановился, и это произошло впервые с момента подписания соглашения 1960 года.

До этого пакистанские власти заявили, что расценят перекрытие течения реки в качестве акта войны, а затем приняли решение закрыть воздушное пространство для Индии. 3 мая индийские сухопутные силы обвинили пакистанскую сторону в нарушении режима прекращения огня на линии контроля на индийской союзной территории Джамму и Кашмир.

МИД РФ 28 апреля призвал власти Пакистана и Индии вести конструктивный диалог для урегулирования конфликта мирным путем. В ходе встречи замглавы МИД России Андрей Руденко и пакистанский посол в Москве Мухаммадо Халид Джамали обсудили различные аспекты двухстороннего взаимодействия и эскалация между Исламабадом и Нью-Дели.