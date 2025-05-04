Вашингтон, 4 мая, 2025, 09:21 — ИА Регнум. Госсекретарь США Марко Рубио остался без союзника в Белом доме, после того как Майк Уолтц был уволен с поста советника американского президента по национальной безопасности. Об этом 3 мая сообщило агентство Bloomberg.

Global Look Press/Ken Cedeno — Pool via CNP/Consolidated News Photos Госсекретарь США Марко Рубио

«Хотя уход Уолтца дает Рубио больше власти, он также оставляет Рубио без союзника в Вашингтоне по ряду вопросов. Он и Уолтц были едины во многих своих публично заявляемых политических позициях», — говорится в публикации.

Отмечается, взгляды Рубио и Уолтца отличались от позиций других приближенных к президенту США Дональду Трампу из числа членов движения MAGA (Make America Great Again).

По словам авторов статьи, Рубио может долго совмещать посты госсекретаря и временного советника по нацбезопасности, потому что постоянную замену Уолтцу еще продолжают искать.

Как передавало ИА Регнум, 1 мая телеканал Fox News сообщил, что Уолтца увольняют с должности советника президента США по национальной безопасности. Отмечалось, что такое решение было принято в том числе из-за скандала с добавлением чиновником постороннего в секретный чат мессенджера Signal.

Позднее в этот же день Трамп назначил Рубио врио советника президента США по нацбезопасности. При этом Уолтца планировалось выдвинуть в качестве кандидата на должность постоянного представителя США при ООН.

Газета The Washington Post 2 мая написала, что глава Белого дома был сильно недоволен контактами Уолтца с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по вопросу возможности нанесения удара по Ирану. Отмечалось, что сам Трамп считал иначе и искал дипломатический путь урегулирования этой ситуации.