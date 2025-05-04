Анкара, 4 мая, 2025, 09:14 — ИА Регнум. Турция отказалась предоставить свое воздушное пространство борту премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху для полета в Азербайджан. Об этом 3 мая журналистам рассказал официальный представитель МИД Турции Онджу Кечели.

ALESSANDRO DI MEO/EPA/ТАСС Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

«Утверждения о том, что самолету премьер-министра Израиля было дано разрешение на пролет, абсолютно не соответствуют действительности. Мы не получали никакого запроса по этому поводу», — цитирует дипломата портал Haberturk.

Центр по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции в соцсети Х подтвердил, что Турция не разрешила самолету премьера Израиля пролететь над страной.

«Об открытии воздушного пространства Турции для визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Азербайджан 7 мая не может быть и речи», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что страна закрыла небо для израильских самолетов из-за реализуемой Израилем политики геноцида в секторе Газа.

Ранее в этот же день канцелярия Нетаньяху сообщила, что премьер отложил визит в Азербайджан из-за обострения ситуации в секторе Газа и Сирии, а также плотного военно-политического графика. Ранее израильские СМИ сообщали, что в Баку планировались переговоры с турецкой делегацией по снижению напряженности в Сирии.

Как передавало ИА Регнум, 3 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о готовности защищать поселки местных друзов. Отмечается, что ночью 3 мая пять представителей этой этноконфессиональной группы были эвакуированы из Сирии для лечения в Израиле.

Израиль регулярно наносит удары по территории Сирии. 2 мая Нетаньяху заявил об ударе ЦАХАЛ по объекту близ президентского дворца фактического сирийского лидера Ахмеда аш-Шараа в Дамаске, чтобы устранить угрозу для друзов в Сирии и не позволить размещать силы южнее Дамаска. По данным израильской армии, были сбиты истребители.

В начале апреля израильские истребители атаковали более 20 раз аэродромы в провинциях Хама и Хомс. Также были атакованы аэродром Т4 недалеко от Пальмиры и военный объект в районе Масакин-Берзи в Дамаске.