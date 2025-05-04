Киев, 4 мая, 2025, 09:07 — ИА Регнум. В ночь на 4 мая в Киеве прогремело несколько взрывов. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум

По данным официальной карты украинского министерства цифровой трансформации страны, на тот момент в столице Украины была объявлена воздушная тревога.

Министерство обороны РФ не сообщало об ударах по объектам на контролируемой киевским режимом территории. В военном ведомстве неоднократно указывали на то, что армия России наносит удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как передавало ИА Регнум, поздно вечером 3 мая украинские СМИ сообщили, что в Черкассах прогремело не менее шести взрывов. На тот момент на территории Черкасской и еще нескольких областей была объявлена воздушная тревога.

Ранее в этот же день мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что в городе работают средства противовоздушной обороны. Перед этим ряд украинских Telegram-каналов сообщил о взрыве в украинской столице.