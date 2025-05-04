Москва, 4 мая, 2025, 09:00 — ИА Регнум. С 2025 года собственники дачных участков могут получить штраф за отсутствие регистрации установленной теплицы, если у нее есть фундамент. Об этом 4 мая рассказал юрист Илья Русяев.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Специалист отметил, что если на дачном участке стоит строение с фундаментом, которое не зарегистрировано в Росреестре, его владельцу могут выписать штраф. Размер санкции равен 20% от суммы подлежащего оплате налога. Кроме штрафа, собственник должен будет оплатить и сам налог. При этом если владелец откажется оформлять строение или будет игнорировать требования о регистрации, постройку могут снести.

«Под требования подпадают бани, сараи, хозблоки и другие сооружения, если у них есть фундамент», — пояснил Русяев в беседе с Lenta.ru.

Он добавил, что капитальными строениями могут признать даже теплицы.

«Если конструкция установлена на фундамент, оснащена стационарными системами полива, отопления, освещения, а также имеет жесткую связь с землей, например через бетонные дорожки или крепления, ее могут включить в перечень объектов, подлежащих регистрации», — подчеркнул юрист.

Эксперт уточнил, что штрафы за такую теплицу будут такими же, как за другие капитальные строения. Юрист добавил, что легкие разборные теплицы на дуговом или металлическом каркасе, без фундамента и коммуникаций, регистрации не требуют.

Ранее, 3 мая, представитель Роскачества Игорь Поздняков рассказал, что наличие некоторых растений и грибов на дачных участках может стать причиной уголовного наказания. К таким растениям относятся банистериопсис каапи, гармала, голубой лотос, шалфей предсказателей, кокаиновый куст, кат, ипомея трехцветная и другие. За их разведение в больших количествах может грозить штраф до 300 тыс. рублей, обязательные работы, а в отдельных случаях — лишение свободы сроком до восьми лет.

В марте юрист Оксана Васильева рассказала, что собственников дачных участков в этом году ждут штрафы за нецелевое использование земельного участка, например для коммерческой деятельности, несоблюдение правил пожарной безопасности, правил обращения с отходами, санитарных норм, правил строительства и благоустройства.