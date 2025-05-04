Манила, 4 мая, 2025, 08:58 — ИА Регнум. Два человека, включая пятилетнюю девочку, погибли при наезде на них автомобиля в международном аэропорту Манилы. Об этом 4 мая сообщил телеканал ABS-CBN News.

ROUELLE UMALI/XinHua/Global Look Press

«Водитель черного Ford Everest, только что высадивший пассажира, врезался в зону западного выезда с обочины после того, как «перед ним внезапно проехал седан, из-за чего он забыл перенести ногу на педаль тормоза», — говорится в материале.

Отмечается, что еще три человека пострадали в результате ДТП. Водителя автомобиля арестовали для установления всех обстоятельств и причин произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, 2 мая автомобиль врезался в группу людей в центре Штутгарта. Водитель был задержан полицией, в результате ДТП пострадали не менее восьми человек.

Позднее в это же день стало известно, что одна из пострадавших в результате наезда автомобиля в Штутгарте умерла от полученных травм в больнице. Состояние еще двоих из пострадавших оценивалось врачами как тяжелое.