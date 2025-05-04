Брюссель, 4 мая, 2025, 08:40 — ИА Регнум. Страны Европы могут перевооружиться, однако у них все равно не будет никаких шансов в потенциальной войне с Россией. Такое мнение 3 мая высказал финансовый аналитик и политический комментатор Алекс Крайнер.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Европа способна перевооружиться, но и в этом случае даже чудо не поможет победить в столкновении с Россией. Они десятилетиями зависели от США и американского вооружения и логистики, даже в самых простых вещах», — завил он на своем YouTubе-каналe.

Эксперт напомнил, что у Европы также нет собственной армии и она в этом случае вынуждена будет заново создавать такие критически важные системы, как транспортная логистика и спутниковая связь.

«Это лежит в плоскости экономики. В России производство снаряда калибра 152 мм обойдется в $500. В Европе производство аналога — снаряда 155 мм будет в 16 раз дороже: $8 тыс. за снаряд. И как они собрались воевать?» — задался вопросом Крайнер.

Как сообщало ИА Регнум, британский аналитик Александр Меркурис 3 мая заявил, что ЕС запланировал конфликт на Украине с целью ускорения евроинтеграции и продвижения интересов сообщества. Эксперт отметил, что для достижения планов Брюсселя по евроинтеграции всегда был необходим какой-то конфликт для ускорения этого процесса.

В конце марта лидеры стран ЕС договорились выделить на оборону €800 млрд до 2030 года. Отмечалось, что сообщество намерено провести за это время масштабное перевооружение и существенно укрепить обороноспособность.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 марта отметил, что Европа должна быть заинтересована в мире и сотрудничестве с Россией, а ее милитаристская политика трудно укладывается в голове.