Пассажирский автобус вылетел с дороги в Приморье, шестеро пострадали
Владивосток, 4 мая, 2025, 08:33 — ИА Регнум. В результате ДТП с рейсовым микроавтобусом в Приморье пострадали шесть человек. Об этом 4 мая сообщил минздрав региона.
В ведомстве уточнили, что троих пострадавших госпитализировали, еще трое обратились в приемное отделение. Состояние всех потерпевших оценивается как средней тяжести, сообщил телеканал РЕН ТВ.
Детей среди пострадавших нет.
Ранее, 2 мая, один человек погиб и трое пострадали в результате съезда с трассы и опрокидывания пассажирского автобуса в Ивановской области. Уточняется, что водитель следовавшего из Приволжска в Иваново пассажирского автобуса ПАЗ не справился с управлением и допустил съезд с дороги, после чего транспортное средство опрокинулось.
Как сообщало ИА Регнум, 30 апреля грузовой автомобиль с умершим за рулем водителем столкнулся с двумя автобусами в районе Кронштадтского бульвара в Москве.