Владивосток, 4 мая, 2025, 08:33 — ИА Регнум. В результате ДТП с рейсовым микроавтобусом в Приморье пострадали шесть человек. Об этом 4 мая сообщил минздрав региона.

Соцсети. Кадр из видео

В ведомстве уточнили, что троих пострадавших госпитализировали, еще трое обратились в приемное отделение. Состояние всех потерпевших оценивается как средней тяжести, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Детей среди пострадавших нет.

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Ранее, 2 мая, один человек погиб и трое пострадали в результате съезда с трассы и опрокидывания пассажирского автобуса в Ивановской области. Уточняется, что водитель следовавшего из Приволжска в Иваново пассажирского автобуса ПАЗ не справился с управлением и допустил съезд с дороги, после чего транспортное средство опрокинулось.

Как сообщало ИА Регнум, 30 апреля грузовой автомобиль с умершим за рулем водителем столкнулся с двумя автобусами в районе Кронштадтского бульвара в Москве.