Братислава, 4 мая, 2025, 08:28 — ИА Регнум. Отправка воинских контингентов стран — участниц НАТО на территорию Украины может обернуться новой мировой войной. Об этом 4 мая заявил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

TOMS KALNINS/EPA/ТАСС

«Европа еще будто не поняла, что в политике США происходит перемена отношения к России. Есть страны, заинтересованные в дальнейшей эскалации напряжения. Эти намерения отправить солдат НАТО на Украину я считаю чем-то, что может привести к новой мировой войне», — привело его слова «РИА Новости».

Парламентарий также усомнился в наличии консенсуса по этому поводу в европейских странах. По словам вице-спикера словацкого парламента, наиболее заинтересованы в эскалации украинского конфликта Франция и Великобритания, а меньшие страны ЕС осознают, что отправка войск альянса обернется новым крупным конфликтом в Европе.

Вместе с тем Гашпар напомнил, что сейчас страны Европы утратили экономическую конкурентоспособность из-за антироссийских санкций и отказа от энергоресурсов из России.

«Сегодня работающие в Европе фабрики функционируют неконкурентоспособно. Полагаю, что этот процесс остановится и в Европе возобладает здравый смысл», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Эстонии Кристен Михал 30 апреля заявил, что республика готова отправить роту своих бойцов на Украину в составе «коалиции желающих». По его словам, эстонское правительство запросит соответствующий мандат у парламента страны.

В середине марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов без согласования с Россией отправить свой военный контингент на Украину, разместив несколько тысяч военнослужащих в Киеве, Львове и Одессе. Эту инициативу поддержало несколько других западных стран, в том числе Великобритания. Их блок получил название «коалиция желающих».

Перед этим премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что страны Запада обсуждают детали отправки своих войск на Украину. Вместе с тем он уточнил, что считает важным получение европейскими миротворцами гарантий безопасности со стороны США.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас 11 апреля признала отсутствие единой позиции по миротворцам на Украине среди участников объединения и фактический провал переговоров, но добавила, что обсуждения продолжатся. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто также назвал «коалицию желающих» теоретическим образованием, которое пока неспособно к реальным действиям.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее указывал на то, что Россия ни при каких условиях не примет присутствие военных НАТО на Украине в качестве «миротворцев». Министр подчеркнул, что если натовским войскам под любым флагом позволить разместиться на оставшихся территориях Украины, то они будут защищать там нацистский режим.

В мае 2024 года президент РФ Владимир Путин назвал ввод западных войск на Украину шагом к глобальному конфликту. По его словам, иностранный воинский контингент в зоне проведения спецоперации будет находиться в зоне поражения ВС России.