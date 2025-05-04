Москва, 4 мая, 2025, 08:48 — ИА Регнум. Синоптик рассказал, что вЦентральном, Северо-Западном, Южном, Сибирском, Дальневосточном и Южном федеральных округахРоссии пройдут сильные дожди. Об этом 4 мая заявил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Он рассказал, что в ближайшие дни в Мурманской области до 27 м/с усилится ветер на побережье.

«В Республике Коми пройдут осадки в виде дождя и снега, порывы ветра составят до 22 м/с. В центре европейской [части] России, прежде всего в Калужской и Московской областях, ожидаются сильный дождь, гроза, ветер до 15-17 м/с», — процитировал Вильфанда ТАСС.

Мощные дожди пройдут в начале недели на юге России — на Ставрополье и на Кубани. Температура воздуха при этом будет комфортная, отметил синоптик.

На Черноморском побережье ночью будет до +11…+13℃, днем — до +17…+20℃. В Крыму в горах возможны ночные заморозки до -2℃.

Заморозки до -3℃ также ожидаются на юге Приволжского федерального округа.

Вильфанд рассказал, что в Сибири, особенно в Туве, ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Сильные дожди пройдут и на юге Приморья и Хабаровского края, добавил метеоролог.

Метеоролог, кандидат технических наук Евгений Тишковец утром 4 мая рассказал, что следующая неделя будет прохладная. Ожидаются осадки, причем в центральной России они могут идти с мокрым снегом. В Москве вечером 4 мая пройдет дождь. Воздух прогреется до +19℃.