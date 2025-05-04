Москва, 4 мая, 2025, 08:21 — ИА Регнум. Мошенники начали использовать новую схему обмана, при которой крадут деньги с банковской карты жертв под предлогом покупки билетов в кино или театр для первого свидания. Об этом 4 мая сообщили в МВД РФ.

ИА Регнум

В беседе с ТАСС в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ пояснили, что аферисты под видом девушек общаются с молодыми людьми и предлагают сходить на свидание в театр, кино или на другое культурное мероприятие. При этом девушка пишет, что якобы уже приобрела билет себе, и отправляет молодому человеку ссылку, по которой он может купить билет для себя.

Жертва переходит по ссылке, выбирает место рядом с девушкой, вводит данные карты для оплаты и пароль из СМС. Все введенные коды оказываются неправильными, но с карты списываются деньги. Далее молодой человек пишет о проблеме девушке, на что она предлагает обратиться в службу поддержки, чтобы вернуть деньги.

«В итоге уже по указанию сотрудника «службы поддержки» мужчина вновь вводит данные своей банковской карты для возврата. При этом они попадают в руки аферистам, которые снимают все накопления. Потом на связь перестают выходить как новая знакомая, так и «специалист из службы поддержки», — рассказали о схеме в УБК.

Ранее сообщалось, что мошенники стали активно звонить детям, выдавая себя за сотрудников школ, директора или классного руководителя. Аферисты используют такие схемы обмана для выманивания денег и личных данных.

Как передавало ИА Регнум, 5 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день телефонное и интернет-мошенничество приобрело недопустимые размеры.

1 апреля российский лидер подписал закон о защите граждан РФ от кибермошенничества. Благодаря принятому закону у россиян появятся новые инструменты для защиты от злоумышленников. Например, все абоненты смогут отказаться от рекламных обзвонов и сообщений, а все звонки от фирм будут маркироваться. Кроме того, россияне смогут запретить выдавать на свое имя SIM-карты без личного присутствия.