Иностранные наёмники пытались убить максимальное количество русских во время захвата Вооружёнными силами Украины (ВСУ) приграничья Курской области. Именно они отличались наибольшей жестокостью и не щадили никого, даже женщин и детей, сообщил «РИА Новости» 4 мая командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Он добавил, что некоторые из боевиков ВСУ даже предупреждали курян, что сзади идут наёмники и нужно спасаться. Таким известием ознаменован новый, 1165-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум Иностранные наёмники, ВСУ

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. О том, что иностранные наемники, участвовавшие в атаке на Курскую область, совершали сексуальное насилие над мирными жителями, занимались «повальным мародерством» и уничтожением частной собственности, заявлял посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник ещё в конце августа.

Всего, по данным Следкома, жертвами киевской агрессии стали более 190 жителей Курщины, ещё 372 человека получили ранения, в том числе 17 несовершеннолетних. О полном освобождении этой территории начальник Генштаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину 26 апреля 2025 года.

Общие потери врага на курском направлении, по оценке Минобороны, составляют уже более 76 тыс. человек. Данные о количестве обнаруженных тел иностранных наёмников в Курской области в середине апреля обнародовала крупнейшая международная статистическая онлайн-платформа Statista.

Первое место по числу погибших русофобов, прибывших в Курскую область убивать русских за деньги, заняли поляки — 1963 человека. На втором месте — граждане Грузии (1230 погибших), на третьем — Колумбии (917 человек). Среди прочих обнаружены тела 208 французов, 197 немцев, 156 британцев, 89 американцев.

Военнослужащие ВСУ и иностранные наемники, вторгшиеся на территорию Курской области и совершившие преступления против мирного населения, являются террористами, заявлял 19 марта президент РФ Владимир Путин.

«Все эти преступники, каратели, те, кто отдавал преступные приказы, издевался над мирными гражданами, должны быть установлены и в дальнейшем получить справедливое наказание», — подчёркивал президент.

Тем временем группировка войск «Север» продолжает создание полосы безопасности в Сумской области Украины, откуда боевики ВСУ совершают попытки атаковать Курщину.

«На сумском направлении «северяне» продолжают успешные штурмовые действия по расширению полосы безопасности на украинской территории. Не выдержав нашего систематического огневого поражения, подразделения 80-й одшбр самовольно оставили позиции в лесных массивах южнее Олешни», — отмечается 4 мая в Telegram-канале группировки.

По словам российских военнослужащих, на данном направлении зафиксирован первый случай прямого боестолкновения между насильно мобилизованными киевскими военнослужащими и представителями заградительных отрядов, которым командование ВСУ поручило остановить бегство личного состава.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.