Нью-Дели, 4 мая, 2025, 08:09 — ИА Регнум. Министр обороны Индии Раджнат Сингх, скорее всего, не приедет на парад в честь 80-летия Победы СССР над нацистской Германией, который состоится 9 мая в Москве. Об этом 3 мая сообщило издание India Today.

Mubashir Hassan/Keystone Press Agency/Global Look Press Министр обороны Индии Раджнат Сингх

«Министр обороны Раджнат Сингх, возможно, не будет присутствовать на праздновании Дня Победы в России 9 мая в Москве», — говорится в публикации.

Уточняется, что вместо главы минобороны Индии на мероприятия в честь 80-летия Победы в Москву может прибыть заместитель Санджай Сет. Сингх должен был присутствовать на параде 9 мая вместо премьер-министра Индии Нарендры Моди, однако его визит был отменен в связи обострением отношений между Индией и Пакистаном.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 апреля рассказал, что Моди не приедет в Москву на празднование 80-летия Победы. Он добавил, что при этом на парад 9 мая приедет председатель КНР Си Цзиньпин, визиту которого российская сторона придает большое значение и готовится к нему.

Ранее, 22 апреля, в Кашмире произошла стрельба, в результате которой погибли 26 человек. Ответственность за это взяла на себя группировка «Лашкар-и-Тайба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Позднее, 24 апреля, власти Индии перекрыл течение реки Инд в Пакистан, из-за чего поток воды через плотины и каналы остановился, что произошло впервые с момента подписания соглашения 1960 года.

До этого в Исламабаде заявил, что расценит перекрытие течения реки в качестве акта войны, а затем приняли решение закрыть воздушное пространство для Индии. 3 мая индийские сухопутные силы обвинили пакистанскую сторону в нарушении режима прекращения огня на линии контроля на индийской союзной территории Джамму и Кашмир.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 3 мая в ходе телефонного разговора со своим коллегой из Индии Субраманьямом Джайшанкаром обсудил обострение индийско-пакистанских отношений. В ходе беседы он призвал стороны к урегулированию разногласий политико-дипломатическим путем.