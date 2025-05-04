Варшава, 4 мая, 2025, 08:04 — ИА Регнум. Политика Варшавы по уничтожению памяти о советско-польском сотрудничестве может иметь негативные последствия, пишет газета Myśl Polska.

РИА Новости Советский солдат и боец Войска Польского водружают польский флаг над освобожденной Варшавой

«Польша обязана Советскому Союзу освобождением от немецкой оккупации, которая стала величайшей трагедией польского народа в истории», — пишет издание.

Как напомнил автор публикации, в годы Польской Народной Республики (ПНР) восстанавливались города, развивались промышленность, сельское хозяйство и культура. Сотни тысяч советских солдат погибли за освобождение Польши, напоминает издание.

При этом, отмечает газета, под лозунгом декоммунизации в Польше сносят памятники, несмотря на отсутствие общественной поддержки таких мер. Издание предупреждает, что неблагодарность Варшавы и ухудшение отношений с Москвой могут лишить Польшу поддержки России в случае усиления украинского или немецкого национализма.

«Можно ли будет рассчитывать на помощь России при столь далеко идущем ухудшении взаимоотношений, несмотря на подписание Договора о дружбе?» — задал риторический вопрос обозреватель газеты.

Советский Союз сыграл ключевую роль в освобождении Польши от нацистской оккупации во время Второй мировой войны. В 1944–1945 годах Красная армия провела ряд крупных наступательных операций, включая Висло-Одерскую, освободив польские территории от немецких войск. По оценкам историков, более 600 тысяч советских солдат погибли в боях за Польшу, что подчеркивает огромную цену, заплаченную за её освобождение.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик отметил, что Польша встала на рельсы русофобии и никак не может с них сойти. Страшилки о «русской угрозе» заставляют Варшаву идти на нелогичные поступки, а пропаганда пытается настроить население на будущий конфликт с Россией.

При этом, несмотря на такую позицию польских властей, опрос, проведенный в Польше в январе, показал, что 53% населения против поставок вооружений Украине. За военную помощь высказались 29%, остальные не смогли ответить.

После обретения независимости властями Польши проводится политика по демонтажу памятников советским воинам. Так, к 2024 году в Польше снесли 468 монументов из 561.