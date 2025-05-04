Лондон, 4 мая, 2025, 08:15 — ИА Регнум. Конфликт между Россией и Украиной был запланирован Евросоюзом, чтобы ускорить процесс интеграции и продвигать интересы сообщества. Такое мнение 3 мая высказал британский аналитик Александр Меркурис.

ИА Регнум

«Проблема ЕС лежит в самом его сердце. Лидеры Европы в течение последних десяти лет создавали проект евроинтеграции, и они используют бессмысленный конфликт с Россией, чтобы ускорить процесс евроинтеграции», — рассказал он на своем YouTube-канале.

По словам Меркуриса, для достижения планов ЕС по евроинтеграции всегда был необходим какой-то конфликт для ускорения этого процесса.

Эксперт отметил, что Еврокомиссия после начала конфликта на Украине стала заниматься энергетикой, введением санкций и денежной политикой. Брюссель с помощью идеи конфликта продвигает выпущенные ЕС, а не какой-либо из стран, еврооблигации, задумывается о своей армии и собирает налоги, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 2 мая лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт назвала большой ошибкой Европы отсутствие желания урегулировать украинский конфликт мирным путем. Она уточнила, что теперь ЕС придется платить по счетам за проигранный конфликт.

Ранее в этот же день аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович отметил, что сегодня процесс украинизации Европы идет полным ходом и его уже сложно остановить. По словам эксперта, это может закончиться трагично.

Лидер французской оппозиционной партии «Патриоты» Флориан Филиппо ранее заявил, что ЕС делает всё для срыва мирных переговоров по Украине, стремясь помешать позитивным шагам России. Франция могла бы содействовать достижению мира на Украине, если бы была свободна от влияния ЕС, добавил он.