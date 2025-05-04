Нарва, Эстония, 4 мая, 2025, 07:53 — ИА Регнум. Международный пункт пропуска Нарва — Ивангород открыли после трёхдневного перерыва власти Эстонии на границе с Россией в Нарве. Об этом 3 мая сообщает Err.

Петр Ковалев/ТАСС

Первые желающие перейти границу начали собираться уже в 02:00 мск, хотя официально погранпереход открывается в 07:00 мск. Отмечается, что из-за собравшейся со стороны Эстонии очереди время ожидания составило от 3,5 до 8 часов.

Власти Эстонии 30 апреля закрыли границу для проведения совместных учений полиции, погранохраны, Сил обороны и добровольцев Кайтселийта (Союз обороны). На время учений погранпереход в Нарве полностью отдали в распоряжение военных. В ходе учений отрабатывалась эвакуация жителей Нарвы в случае возникновения военной угрозы. Мост через реку заминировали, а военные тренировались отражать атаки на подходах к мосту.

Северо-Западное таможенное управление также заявило о закрытии пункта пропуска со стороны России в Ивангороде до 2 мая. Путешественникам предложили альтернативные варианты пересечения границы с Эстонией в Псковской области.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в приграничном эстонском городе Нарве на переходе Нарва — Ивангород, увеличились очереди из-за наплыва желающих посетить Россию во время пасхальных праздников. Эстонские пограничники пропускали группы по 15–20 человек каждые 25 минут. Также сообщалось о случаях продажи мест в очередях.

С 1 мая 2024 года Эстония решила оставить погранпереход в Нарве открытым с 07:00 утра до 23:00 вечера, а на ночь закрывать. По словам главы погранохраны Вейко Коммусаара, это обусловлено значительным снижением числа пересекающих границу в ночное время. Он посчитал неправильным тратить деньги эстонских налогоплательщиков на круглосуточную работу Нарвского КПП.