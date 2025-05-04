Москва, 4 мая, 2025, 07:42 — ИА Регнум. Средства ПВО российской армии в период с ночи на утро 4 мая уничтожили 13 украинских БПЛА. Об этом проинформировала пресс-служба Минобороны РФ.

Виталий Невар/ТАСС

«За период с 21:15 мск 3 мая до 05:15 мск 4 мая дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Там уточнили, что 11 беспилотников сбили над Ростовской областью и по одному над Белгородской и Брянской областями.

По данным губернатора Брянской области Александра Богомаза, пострадавших и разрушений на земле в результате атаки нет. На месте работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

Как передавало ИА Регнум, утром 4 мая врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Каменске-Шахтинском Ростовской области силы ПВО российской армии отразили атаку БПЛА. В результате атаки, предварительно, никто не пострадал. Разрушений на земле нет.

Киевский режим в последнее время увеличил количество атак по мирным жителям и гражданским объектам. Так, вечером 3 мая российская ПВО уничтожила пять украинских беспилотников над Мурманской и два над Белгородской областями. О последствиях не сообщалось.

В ночь на 3 мая ВСУ атаковали Новороссийск с помощью БПЛА и морских дронов. По последним данным, от ударов пострадали пять мирных жителей, в том числе двое детей.