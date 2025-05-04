Техас, США, 4 мая, 2025, 07:20 — ИА Регнум. Космическая база Старбейс компании SpaceX американского миллиардера Илона Маска, расположенная в штате Техас, может стать отдельным городом. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Eric Gay/AP/TASS

«Жители крошечного сообщества около стартовой площадки ракет SpaceX на этой неделе голосуют, следует ли официально включить этот район в качестве отдельного города, Старбейс, Техас», — поясняется в публикации.

Голосование состоялось 3 мая. Поскольку почти все, у кого есть право голоса, работают в компании SpaceX либо проживают с теми, кто там работает, то результат был предсказуемым. На территории базы постоянно проживает около 260 человек, из 177 подсчитанных голосов, против появления города получено только четыре голоса. Ожидается, что получение юридического статуса города подтолкнёт и ускорит развитие поселения.

Илон Маск прокомментировал результаты голосования в соцсети X, отметив, что теперь Старбейс превратился в настоящий город. По данным источников, Маск планирует установить в городе «некоторые правила», которые позволят ему построить «техасскую утопию». В будущем городе в районе Бока-Чика уже возведены сотни домов в едином стиле, спортивная зона на открытом воздухе, бассейн, тренажёрный зал. Начиная с 2019 года компания превратила район в центр непрерывного строительства.

В Старбейс также расположены штаб-квартира SpaceX и дом основателя корпорации Илона Маска.

Ранее ИА Регнум сообщало, что американский предприниматель и миллиардер Илон Маск занимается созданием жилого комплекса для своих детей, которых у него уже 14, и их матерей. Бизнесмен купил особняк и помог в приобретении соседней с ним виллы в городе Остине, где расположена штаб-квартира компании Tesla, принадлежащей Маску. Общая стоимость приобретённых построек составила около $35 млн.

Кроме того, Маск планирует открыть в техасском Остине университет с техническим уклоном, специализирующийся на образовании самого высокого уровня. Также планируется строительство школы с уклоном в естественные науки, математику, инженерию и ещё ряд предметов. В учебный комплекс Маск планирует вложить около 100 миллионов долларов. Срок открытия школы и университета не называется, но заявка была подана ещё в октябре 2022 года, а в марте 2023-го её одобрили.

Также Маск задумал построить собственный город недалеко от столицы штата Техас города Остина. Якобы с этой целью Маск приобрёл участок земли на берегу реки Колорадо. Жителями города станут сотрудники компаний бизнесмена.