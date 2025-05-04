Санкт-Петербург, 4 мая, 2025, 06:41 — ИА Регнум. Рейд на рейв-вечеринке в ночном клубе провели сотрудники правоохранительных органов в Санкт-Петербурге. Об этом 4 мая сообщает «Известия».

(сс) Raphael Schaller Ночной клуб

Уточняется, что рейд проходил в ночном клубе Kontrkult, силовики появились в ночном клубе около 01:30 мск, когда началась анонсированная администрацией клуба рейв-вечеринка.

«Концерт был не согласован, вот и приехали. Проверяли документы, ну, и на наличие запрещенных веществ», — пояснил собеседник издания.

Отмечается, что после проверки нескольких человек задержали и увезли с мероприятия. Администрация клуба объявила о переносе рейв-вечеринки в другой клуб. Официальной информации об инциденте не поступало.

Ранее ИА Регнум сообщало, что сотрудники правоохранительных органов в ночь на 1 мая провели рейд по ночным клубам в Москве. Предполагается, что рейды проводились в рамках профилактически-фильтрационных мероприятий по подозрению в пропаганде ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).

В декабре в Санкт-Петербурге в арт-пространстве «Явление», где проходила закрытая ЛГБТ-вечеринка (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено), силовики задержали почти два десятка посетителей.

В московском клубе Bizarre, а также в заведениях Sisters и «Центральная станция» в ночь на 7 декабря прошли рейды. Владельцев заведений обвиняют в пропаганде ЛГБТ.