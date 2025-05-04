Берлин, 4 мая, 2025, 06:35 — ИА Регнум. Порядка 61% немцев считают партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) правоэкстремистской, 31% с этим не согласны, а 8% затруднились ответить. Это следует из соцопроса института Insa для газеты Bild.

Ebrahim Noroozi/AP/TASS Акция протеста против партии «Альтернатива для Германии» в Берлине

При этом 79% респондентов отметили, что решение ведомства по охране конституции (контрразведка) не повлияло на их отношение к партии.

Кроме того, 48% опрошенных поддерживают запрет АдГ в той или иной форме, 37% выступают против, 8% не определились, а 7% заявили, что им безразлична судьба партии.

Опрос проводился 2–3 мая среди 1001 жителя Германии. Погрешность газета не уточнила.

Как передавало ИА Регнум, немецкая контрразведка 2 мая признала АдГ правоэкстремистской на всей территории страны. В 2023 году партии присвоили этот статус в федеральных землях Саксония, Тюрингия и Саксония-Анхальт. Такая мера позволяет применять больше инструментов для слежки. 3 мая адвокаты партии направили в ведомство письмо с требованием отменить решение.

Сопредседатели АдГ Алис Вайдель и Тино Хрупалла в совместном заявлении назвали действия контрразведки ударом по демократии. Они также заявили, что будут защищать партию от клеветы юридическими мерами.

Руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов в беседе с ИА Регнум отметил, что признание АдГ правоэкстремистской может увеличить популярность партии. Он также считает, что пока рано говорить о запрете этой политсилы.