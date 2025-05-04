Берлин, 4 мая, 2025, 06:24 — ИА Регнум. Как минимум 13 человек пострадали, из них четверо получили серьезные травмы во время массовой драки на бесплатном концерте немецкого рэпера Samra (настоящее имя Хуссейн Аккуш) в Берлине. Об этом 3 мая сообщил телеканал NTV.

IMAGO/Daniel Lakomski/Global Look Press

Инцидент произошёл во второй половине дня 3 мая в берлинском торговом центре Gropius Passagen в районе Нойкельн. Отмечается, что на концерт вместо 700 человек пришло почти в три раза больше зрителей — более двух тысяч. Не дождавшись, пока исполнитель выйдет на сцену, один из пришедших зрителей распылил в толпе слезоточивый газ и спровоцировал конфликт. Перепалка очень быстро перешла в массовую драку.

Всего пострадало 13 человек, из них шестеро госпитализированы, состояние четверых пострадавших оценивается как тяжёлое. Как уточнили медики, опасности для жизни пострадавших нет.

Уточняется, что драка и последующие травмы спровоцированы не исполнением артиста, который в момент драки даже не успел появиться на сцене, а последствиями распыления газа и потасовкой. Полиция Берлина ведёт расследование и устанавливает обстоятельства ЧП.

Ранее ИА Регнум сообщало, что минимум 66 человек погибли при обрушении крыши в ночном клубе Jet Set Санто-Доминго в Доминиканской Республике. Трагедия произошла 8 апреля, крыша обрушилась в клубе Jet Set, расположенном на проспекте Независимости, когда там выступал певец Рубби Перес.