Вашингтон, 4 мая, 2025, 06:11 — ИА Регнум. Американские эксперты выражают сомнения в успехе соглашения США и Украины по полезным ископаемым, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на специалистов.

Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Так, энергетик из Техасского университета Бен Кэхилл считает, что из-за множества рисков американские компании с осторожностью отнесутся к инвестициям в нефть и газ на Украине, не видя её конкурентоспособной на мировом рынке.

Бывшая сотрудница минэнерго США Эшли Зумвальт-Форбс, работавшая при администрации Джо Байдена, отмечает, что сделка не укрепляет цепочки поставок минералов для США.

«Мы с трудом собираем деньги на разведку полезных ископаемых в США, Канаде и Австралии. Подумайте, насколько сложнее будет собрать деньги на ранние этапы работ на Украине», — отметила экс-чиновница.

Эксперт по критическим минералам компании SAFE Эбигейл Хантер указала газете, что американские фирмы не считают Украину перспективным поставщиком, например, лития, из-за поврежденной инфраструктуры, которая повышает затраты на разработку и снижает доходность инвестиций.

В свою очередь доцент Военно-морского колледжа США Эмили Холланд пояснила WP, что основные трудности связаны с переработкой, а не только добычей минералов. Она отметила, что в соглашении не предусмотрено создание перерабатывающих мощностей на Украине, что усложняет реализацию проекта.

Как передавало ИА Регнум, 30 апреля американский минфин сообщил о подписании между Украиной и США договора о совместной добыче ископаемых. Соглашение подразумевает создание общего инвестфонда, куда Киев будет отчислять 50% доходов от всех лицензий и ренты на добычу ресурсов. При этом США свою часть взноса в фонд может осуществлять путем передачи украинской стороне новых вооружений.

Замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер отмечал, что США заинтересованы в сделке по недрам, поскольку рассчитывают вернуть в американский бюджет средства, ранее выделенные на военную помощь Киеву.

При этом депутат Верховной рады Ярослав Железняк подчеркнул, что этот договор Украины и США по недрам хуже, чем тот, который планировалось подписать в Белом доме 28 февраля. Подписание было сорвано из-за скандала с участием главы киевского режима Владимира Зеленского. Как пояснил Железняк, Зеленский обещал включить в соглашение американские гарантии безопасности для Украины, однако в подписанном документе они не обговариваются.