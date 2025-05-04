Ростов-на-Дону, 4 мая, 2025, 05:59 — ИА Регнум. В Каменске-Шахтинском Ростовской области силы ПВО российской армии отразили атаку БПЛА. Об этом утром 4 мая сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Иван Шилов ИА Регнум

«Ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Каменске-Шахтинском», — написал Слюсарь в Telegram-канале, не уточнив, сколько именно было сбито аппаратов.

В результате атаки, предварительно, никто не пострадал. Разрушений на земле нет.

Как передавало ИА Регнум, вечером 3 мая российская ПВО уничтожила пять украинских беспилотников над Мурманской и два над Белгородской областями. О последствиях не сообщалось.

Киевский режим в последнее время увеличил количество атак по мирным жителям и гражданским объектам. Так, в ночь на 3 мая ВСУ атаковали Новороссийск с помощью БПЛА и морских дронов. По последним данным, от ударов пострадали пять мирных жителей, в том числе двое детей.

Утром 1 мая украинские формирования нанесли массированный удар FPV-дронами по центральному рынку в Алешках. Погибли восемь человек. Пострадали как минимум 20 человек. По факту атаки СК России возбудил уголовное дело по статье о теракте. МИД РФ назвал удар по Алешкам кровавым военным преступлением киевского режима против мирных россиян.