Запорожье, Запорожская область, 4 мая, 2025, 05:47 — ИА Регнум. Мужчина, гулявший по улицам в униформе нацистов времён Третьего рейха и с гранатой в руке, задержан правоохранителями в оккупированном киевским режимом городе Запорожье. Об этом 4 мая сообщает «Страна. ua».

Mvdlnr.ru Граната

Сотрудники полиции изъяли боеприпас, а нарушителя задержали. Мужчина 42-х лет при задержании пояснил, что униформу он приобрёл «ради шутки» на одном из интернет-ресурсов.

Однако при проведении обыска по месту проживания задержанного правоохранители обнаружили целый арсенал. В доме мужчина хранил гранатомет с боеприпасами, пулемет, противопехотную мину, шесть гранат, а также порядка 400 патронов различного калибра. Кроме этого, у задержанного найден орден с нацистской символикой. Оружие, боеприпасы и орден изъяли и отправили на экспертизу.

Мужчина подозревается в незаконном обращении с оружием и боеприпасами, на время следствия его по решению суда заключили под стражу. Расследование по делу продолжается.

При этом задержанному мужчине, несмотря на открытое использование нацистской символики, обвинений в пропаганде нацизма не предъявлялось.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в конце сентября 2024 года на Украине в ходе операции по перекрытию каналов сбыта оружия, боеприпасов и наркотиков из незаконного оборота изъяли более 270 гранатомётов и автоматов.

Глава МВД Игорь Клименко в феврале 2024 года рассказал, что у людей на руках находятся от 3 до 5 млн единиц неучтённого оружия. Он заявил, что у жителей страны много оружия, потому что власти в феврале 2022 года начали активно раздавать его всем желающим.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 4 марта 2022 года подписал закон, разрешающий украинским гражданам и иностранцам применять огнестрельное оружие в ходе «национального сопротивления». МВД Украины в середине марта сообщило, что населению раздали десятки тысяч автоматов.

Оружие на Украину поставляет Запад, и оно в итоге наводняет чёрный рынок. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главами дипмиссий в формате круглого стола по ситуации на Украине в конце января заявил, что, попадая на Украину, оружие расползается по горячим точкам мира. Запад старается не замечать, что, «помогая» Киеву, он фактически вооружает террористов и экстремистов.